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Папа Римский Франциск: мир погружен в войну из-за оборонной промышленности

Папа Римский Франциск: мир погружен в войну из-за оборонной промышленности

Папа Римский Франциск заявил о начале темных времен. Слова папы приводит ANSA. По словам папы, после окончания Второй мировой войны темные времена в мире не прекращались, поскольку войны не останавливались.

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