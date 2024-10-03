Канчельскис о возможной отмене второго гражданства в России: «Госдума не заберет у меня британский паспорт, я получил его сто лет назад. Могу и третье сделать, ха-ха!»

«Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет.
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