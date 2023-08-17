В Донецкой Народной Республике за убийство гражданского лица осуждены два украинских морских пехотинца

На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко, проходящих военную службу по контракту в войсковой части А-2802 (36 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил Украины), имеющих воинское звание «старший матрос» и занимающих должности «наводчика крупнокалиберного пулемета» и «пулеметчика» соответственно.