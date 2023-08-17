Происшествия

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

В Донецкой Народной Республике за убийство гражданского лица осуждены два украинских морских пехотинца

В Донецкой Народной Республике за убийство гражданского лица осуждены два украинских морских пехотинца

На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко, проходящих военную службу по контракту в войсковой части А-2802 (36 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил Украины), имеющих воинское звание «старший матрос» и занимающих должности «наводчика крупнокалиберного пулемета» и «пулеметчика» соответственно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх