Политика как она есть

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший договорённости России и Украины в 2022 году, заявил в интервью Times Radio, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт в 2022 году.