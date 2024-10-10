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Борис Джонсон: Трамп предотвратил бы украинский конфликт в 2022 году

Борис Джонсон: Трамп предотвратил бы украинский конфликт в 2022 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сорвавший договорённости России и Украины в 2022 году, заявил в интервью Times Radio, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт в 2022 году.

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