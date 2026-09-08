Blomberg: продажи автомобилей в Китае рухнули на 24% из-за затяжного кризиса

Китайский автомобильный рынок продолжил сокращение в августе 2026 года, сообщает Blomberg. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), розничные продажи новых машин в стране упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,54 миллиона единиц.