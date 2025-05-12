Более 150 стран пригласили в Москву на встречу по безопасности под эгидой СБ РФ

С 27 по 29 мая в Москве состоится крупнейший международный форум по вопросам глобальной безопасности, на который приглашены представители более 150 государств, включая страны Глобального Юга, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, а также руководители свыше 20 международных организаций.
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