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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Политика окружила страну железным занавесом – и в первую очередь ударила по сборным. Это моя боль. Хорошо, что ФХР пытается выкручиваться». Юрзинов о бане России

– Владимир Владимирович, поздравляем с полувековым юбилеем! – Понял, на что намекаете. Действительно, ровно 50 лет назад начал свою тренерскую карьеру в сборной страны.

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