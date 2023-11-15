Собянин: С начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вводе в эксплуатацию более 90 социальных объектов в столице с начала 2023 года, причем более половины из них были построены за счет внебюджетных источников.