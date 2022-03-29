Фронтовиков, поэтов и даже пришельцев изобразил на календарях уссурийский художник

Фронтовиков, поэтов и даже пришельцев изобразил на календарях уссурийский художник

Сборник календарей 2022 года выпустил свободный художник из Уссурийска Владимир Савин. Обновив прошлогодние издания и создав новые коллажи из своих картин, живописец представил коллекцию из 17 экземпляров.

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