Фронтовиков, поэтов и даже пришельцев изобразил на календарях уссурийский художник

Сборник календарей 2022 года выпустил свободный художник из Уссурийска Владимир Савин. Обновив прошлогодние издания и создав новые коллажи из своих картин, живописец представил коллекцию из 17 экземпляров.
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