Fit Service: в России подорожало обслуживание авто на 31% за год

По данным исследования франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, в первом полугодии 2024 года средняя стоимость обслуживания автомобиля увеличилась на 31% по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает издание «Известия».
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