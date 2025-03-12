Лавров: заявления о собственной НАТО для Евросоюза прощупывают почву реакции США

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что заявления о возможной создании военного альянса внутри Евросоюза появились с целью исследования реакции со стороны Соединенных Штатов.
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