Лавров: заявления о собственной НАТО для Евросоюза прощупывают почву реакции США

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что заявления о возможной создании военного альянса внутри Евросоюза появились с целью исследования реакции со стороны Соединенных Штатов.