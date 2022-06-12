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Арестович объяснил, почему Запад должен поставлять больше оружия

Если Путин победит, то 500 тыс. украинцев будут воевать за Россию и никто не сможет остановить эту силу - Арестович угрожает Западу Представитель Зеленского объяснил, почему Запад должен поставлять больше оружия и не допустить победы Путина.

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