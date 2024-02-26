"Ступор" для небратьев: Русские создали комплексную систему защиты объектов от дронов

В России появилась комплексная система защиты объектов от вражеских беспилотников.Теперь у России имеется комплексная система защиты объектов от дронов, которая способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.
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