Telegraph: Трамп запланировал обсудить с Бернэмом оборонные расходы Лондона

Вопрос увеличения военных расходов Британии собирается обсудить с британским премьер-министром Энди Бернэмом президент США Дональд Трамп, 21 сентября со ссылкой на источники сообщила газета The Daily Telegraph.
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