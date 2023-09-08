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«Югра» провалила старт чемпионата ВХЛ, проиграв на выезде три из четырех матчей

«Югра» провалила старт чемпионата ВХЛ, проиграв на выезде три из четырех матчей

Свой первый выезд хоккейный клуб «Югра» завершил в Санкт-Петербурге матчем с «Динамо». Уже после первого периода ханты-мансийская команда проигрывала 2:0.

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