Театр абсурда
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Театр абсурда

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Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"

Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"

ИА Новороссия Скандальная чиновница снова оказалась в центре внимания. Она – лицо партии на выборах.

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