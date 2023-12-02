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Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию?

Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию?

На днях в Москве силовики устроили облаву на мигрантов. Действовали правоохранители жёстко и особо не рассусоливали - всех у кого имелось российское гражданство, тут же задерживались и доставлялись в Люберцы, где располагается тренировочный центр.

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