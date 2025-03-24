Минтруд России перечислил самых востребованных специалистов в 2029 году

Согласно прогнозу Министерства труда России о кадровой потребности на 2024–2029 годы, наиболее значительный рост в этот период ожидается в обрабатывающей промышленности, науке, сфере здравоохранения, общепите, гостиничном бизнесе, транспортировке и сфере информации и связи.