Герою было 42 года.Брянский сапер Павел Дива погиб в зоне СВО. Как сообщает портал «Клинцы.инфо», трагедия произошла еще 18 декабря прошлого года, однако возможность предать земле бойца появилась только сейчас.
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