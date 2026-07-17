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Новости Брянска

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Брянский сапер Павел Дива погиб в зоне СВО

Брянский сапер Павел Дива погиб в зоне СВО

Герою было 42 года.Брянский сапер Павел Дива погиб в зоне СВО. Как сообщает портал «Клинцы.инфо», трагедия произошла еще 18 декабря прошлого года, однако возможность предать земле бойца появилась только сейчас.

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