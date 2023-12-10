«Герани» теперь летают в три раза быстрее

В сети появилась информация о том, что на российские барражирующие высокоточные боеприпасы дальнего радиуса действия установлен реактивный двигатель, что значительно улучшает тактико-технические характеристики данного типа вооружений.
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