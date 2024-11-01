Юрист Барсова: нельзя искать врача по объявлениям, лицензии нужно проверять

Шокирующие фотографии «работы» уфимского косметолога Лианы С. разлетелись в Сети. От рук горе-мастера пострадала 46-летняя Светлана Гутова, которая спустя два года так и не смогла избавиться от последствий биоревитализации — все лицо, шея и зона декольте покрыто рубцами.
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