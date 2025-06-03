Царьград Фото: Царьград Генерал Гурулёв устроил разбор полётов в прямом эфире после терактов ВСУ на территории России: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего".
Генерал Гурулёв устроил разбор полётов после терактов ВСУ: "Я немножко подуспокоился, меня колыхало всего"
Комментарии
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Надежда
Генерал Баранец сказал, что куйывская хунта врет, никаких 45 самолетов авиации ВС РФ они не уничтожили и ничего катастрофичного не произошло. И не нужно наводить панику!
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1 час.
Сергей Алексеев
Панику вызывает сам факт, что самолёты не защищены.
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1 час.
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
ГУРУЛЁВ ПРАВ !!! ФСБ ЛОВИТ "БЛОХ" И ПОКАЗЫВАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОЮ РАБОТУ . КАК ДОЛЕТАЮТ НЕ ЗАМЕЧЕННЫМИ К НАМ БЕСПИЛОТНИКИ СОТНЯМИ ДО МОСКВЫ ДО ЭНГЕЛЬСА ,А СЕЙЧАС И В СИБИРЬ ? ПОДРЫВАЮТ МОСТЫ, ВЗРВЫВАЮТ НЕУГОДНЫХ И Т. Д.. ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ЛЕЖИТ НА ПЛЕЧАХ ОРГАНОВ РАЗВЕДКИ И ФСБ......
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36 мин.
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