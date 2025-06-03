Генерал Баранец сказал, что куйывская хунта врет, никаких 45 самолетов авиации ВС РФ они не уничтожили и ничего катастрофичного не произошло. И не нужно наводить панику!

АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ

ГУРУЛЁВ ПРАВ !!! ФСБ ЛОВИТ "БЛОХ" И ПОКАЗЫВАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОЮ РАБОТУ . КАК ДОЛЕТАЮТ НЕ ЗАМЕЧЕННЫМИ К НАМ БЕСПИЛОТНИКИ СОТНЯМИ ДО МОСКВЫ ДО ЭНГЕЛЬСА ,А СЕЙЧАС И В СИБИРЬ ? ПОДРЫВАЮТ МОСТЫ, ВЗРВЫВАЮТ НЕУГОДНЫХ И Т. Д.. ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ЛЕЖИТ НА ПЛЕЧАХ ОРГАНОВ РАЗВЕДКИ И ФСБ......