Сила в правде
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Сила в правде

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"У них уже готов план. Это предельно цинично, но так Европа хочет обмануть русских": Откровение бельгийской миссионерки

"У них уже готов план. Это предельно цинично, но так Европа хочет обмануть русских": Откровение бельгийской миссионерки

Русская эмигрантка-социолог, которая давно живет в Бельгии, рассказала "Новороссии" о том, как предельно накалена обстановка в ЕС, европейцев серьезно готовят к войне с нами, а еще по всему континенту идет успешная активная вербовка для отправки на Украину.

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