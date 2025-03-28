"У них уже готов план. Это предельно цинично, но так Европа хочет обмануть русских": Откровение бельгийской миссионерки

Русская эмигрантка-социолог, которая давно живет в Бельгии, рассказала "Новороссии" о том, как предельно накалена обстановка в ЕС, европейцев серьезно готовят к войне с нами, а еще по всему континенту идет успешная активная вербовка для отправки на Украину.