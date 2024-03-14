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МИД РФ - Кишиневу: для обвинения в имперских амбициях поищите другую страну на букву "Р

МИД РФ - Кишиневу: для обвинения в имперских амбициях поищите другую страну на букву "Р

© Sputnik / Сергей Гунеев" Вчера 302 прочитали По словам официального представителя МИД России, за бесконечной русофобией и перевиранием истории кроется нежелание Кишинева решать реально накопившиеся внутри страны проблемы.

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Комментарии
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Евгений Попов
До 1812 года Бессарабия была малонаселенным и экономически отсталым регионом Османской империи.
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