МИД РФ - Кишиневу: для обвинения в имперских амбициях поищите другую страну на букву "Р

© Sputnik / Сергей Гунеев" Вчера 302 прочитали По словам официального представителя МИД России, за бесконечной русофобией и перевиранием истории кроется нежелание Кишинева решать реально накопившиеся внутри страны проблемы.
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