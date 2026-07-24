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Парламентская газета

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Какие изменения ждут рынок госзакупок этой осенью

Какие изменения ждут рынок госзакупок этой осенью

Упрощение торговых процедур для сельских населенных пунктов, расширение возможностей малого бизнеса, снятие бюрократических ограничений и возможность заключать контракты с единственным поставщиком — вот лишь малый список изменений, которые ждут систему государственных закупок.

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