Тайные беременности, два диплома и брак с однокурсником: тихая жизнь актрисы Елены Полянской

Актриса Елена Полянская сознательно держится в стороне от светской хроники. Пока другие обсуждают громкие романы, она успевает сниматься в десятках проектов, воспитывать двоих сыновей и оберегать семью от лишнего внимания.
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