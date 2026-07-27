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Тайные беременности, два диплома и брак с однокурсником: тихая жизнь актрисы Елены Полянской

Тайные беременности, два диплома и брак с однокурсником: тихая жизнь актрисы Елены Полянской

Актриса Елена Полянская сознательно держится в стороне от светской хроники. Пока другие обсуждают громкие романы, она успевает сниматься в десятках проектов, воспитывать двоих сыновей и оберегать семью от лишнего внимания.

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