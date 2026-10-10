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Она распознаёт людей, животных, звуки и даже дым. Представлена камера ZTE с двумя сенсорами

Она распознаёт людей, животных, звуки и даже дым. Представлена камера ZTE с двумя сенсорами

Модель Xiaoxing Kankan SC50D получила две поворотные камеры, интеллектуальное отслеживание объектов и возможность совместного доступа для 15 пользователей Компания ZTE представила камеру видеонаблюдения Xiaoxing Kankan SC50D.

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