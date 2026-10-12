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«Я пытаюсь продлить им детство»: почему Надежда Михалкова иначе воспитывает Нину и Ивана

«Я пытаюсь продлить им детство»: почему Надежда Михалкова иначе воспитывает Нину и Ивана

Один раз в год Надежда Михалкова позволяет себе маленький семейный бунт против расписания. Дети на день освобождаются от школьных занятий, сама актриса откладывает работу — и все вместе они занимаются тем, на что в обычной суете никак не хватало времени.

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