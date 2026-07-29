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Боец рассказал о «мясорубке» ВСУ ради акции в Константиновке

Боец рассказал о «мясорубке» ВСУ ради акции в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) затратили батальон ради провальной акции с флагами в Константиновке. Об этом сообщил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск позывным Рэбит, его слова приводит Минобороны России в MAX.

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