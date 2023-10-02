Юрист Виноградов сообщил о необходимости оформления статуса пенсионера

Декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов рассказал в ходе беседы с порталом «Прайм», что оформление статуса пенсионера не проводится в автоматическом порядке.
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