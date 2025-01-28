Украинские власти разрешат российским военнопленным звонки через IP-телефонию

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Представитель украинского кабмина Тарас Мельничук сообщил, что российские военнослужащие, оказавшиеся в плену, получат возможность совершать телефонные звонки при соблюдении определенных условий.
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