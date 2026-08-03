Батчи о том, что Агкацев отбил пенальти «Факела»: «Стас показал, почему он лучший вратарь России. Это был ключевой момент»

Полузащитник « Краснодара » Жоау Батчи назвал Станислава Агкацева лучшим вратарем России. Голкипер «быков» отразил удар форварда « Факела » Акселя Гнапи с 11-метрового на 51-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ (3:2).
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