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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батчи о том, что Агкацев отбил пенальти «Факела»: «Стас показал, почему он лучший вратарь России. Это был ключевой момент»

Полузащитник « Краснодара » Жоау Батчи назвал Станислава Агкацева лучшим вратарем России. Голкипер «быков» отразил удар форварда « Факела » Акселя Гнапи с 11-метрового на 51-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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