Барнаульские спасатели залезли в квартиру пенсионерки через окно, чтобы ее спасти

Пенсионерке стало плохо и она не могла сама открыть дверь Барнаульские спасатели с помощью альпинистского снаряжения и слесарного инструмента залезли в квартиру женщины 1946 года рождения, чтобы помочь пожилому человеку.
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