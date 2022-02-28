В Швейцарии сообщили о массовых увольнениях в Nord Stream 2 AG из-за санкций

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что по меньшей мере 140 работников оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG были сняты с должностей после того, как Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компании.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что по меньшей мере 140 работников оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG были сняты с должностей после того, как Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компании.
Свежие комментарии