Трюдо заявил, что Трамп реально может сделать Канаду 51-м штатом США

На встрече с руководителями компаний и бизнесменами в Торонто исполняющий обязанности премьер-министра Канады Джастин Трюдо заявил, что возможность поглощения страны Соединёнными Штатами Америки — это не шутка.
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