Минюст назвал основания для включения Земфиры в список иноагентов

Певица Земфира Рамазанова, признанная иностранным агентом, занималась политической деятельностью, направленной против интересов России, в частности, распространяла материалы с негативной оценкой специальной военной операции, сообщается в судебном документе, который размещен на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии