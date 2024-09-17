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Минюст назвал основания для включения Земфиры в список иноагентов

Минюст назвал основания для включения Земфиры в список иноагентов

Певица Земфира Рамазанова, признанная иностранным агентом, занималась политической деятельностью, направленной против интересов России, в частности, распространяла материалы с негативной оценкой специальной военной операции, сообщается в судебном документе, который размещен на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

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