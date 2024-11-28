Повышение налога на сладкие напитки не приводит к снижению уровня ожирения среди молодёжи

В рамках исследования, проведенного в детской больнице Филадельфии, Пенсильванском университете, Гарвардской медицинской школе, был проведен анализ влияния налога на сладкие напитки, введенного в 2017 году в Филадельфии, на показатели веса детей.
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