Си Цзиньпин: Китай и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие

Председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие и поддерживают тесное стратегическое взаимодействие, передает РИА Новости.
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