В Якутии оперативниками изобличен подозреваемый в серии мошенничеств

Сотрудники полиции оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Якутское» установили ранее судимого за кражу 26-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.
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