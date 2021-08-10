Соломон Броневой: за что отца знаменитого артиста посадили в ГУЛАГ

Любители историиПолитикаСоломон Броневой: за что отца знаменитого артиста посадили в ГУЛАГ кадр из фильма Шефа гестапо Мюллера в великолепном исполнении Леонида Броневого знают в нашей стране все.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганДа, бурное прошлое у знаменитого артиста.Элеонора КоганНо его отец был настоящим человеком.кормчийГУЛАГ это главное управление лагерями и оно находилось в здании, так что никого нельзя было туда посадить, для этого были лагеря. Один долбо@б в лице Солженицына написал эту аббревиатуру ,приравняв её непосредственно к месту отсидки и пошла писать губерния.Палычвот вот...многие толдычат чуть что...ГУЛАГ ГУЛАГ...а сами толком и не понимают,что это просто ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ лагерями ;-)Юрий Трофименко..."Любой и каждый может упрекнуть меня в том, что получал в СССР премии, награды и звания, что отец мой одним из самых жестоких следователей киевского ОГПУ был, садистски людей допрашивал, деньги и показания выбивал"...(С). Это Народный артист о своем папе.Юрий Трофименко..."Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина! "...(С). Это тот же Народный артист.Палычну да...папашка, с горячим утюгом, выбивал золото и валюту из обывателей...а Сталин тиран,хуже Гитлера :-( конечно это Сталин давал в руки Соломону орудия для пыток :-(Альбина КолесниковаЛеонид Броневой был замечательным артистом и ему стыдится отца не было смысла отец его был настоящим человеком.DKduaqrd KudelskiЛюди которые пишут о настоящем человеке. Вы чем думаете - жоппой? Он же золотишко изымал, людишек мучил. Может ему еще один орден посмертно. А сколько не винных душ на руках этого Соломона? Ах да это тиран его заставил. А похоже, что все эти Соломоны шли в органы с большой охотой. Подумайте, куда девался Бунд? Их партия. Да в ЧК они. Вот такие Соломоны.Палыча так и есть...ряды ЧК были на 50% из латышей, а 50% из евреев. Почитать произведения про лагеря и репрессированных, так там, практически в любом лагере, что ни начальник то еврей, что ни "кум" то латыш...или наоборот :-(Анфиса ИвановаИнтересно, а Леонид Броневой, с отцом общался ?! Очень бы хотелось, чтобы их отношения - отца и сына все же сложились удачно.Комментировать
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