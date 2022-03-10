«Барселона» не проигрывает 9 матчей – 6 побед, 3 ничьих. Последнее поражение было 20 января

«Барселона» не проигрывает 9 матчей – 6 побед, 3 ничьих. Последнее поражение было 20 января

«Барселона» не проигрывает на протяжении девяти матчей. Сегодня команда Хави сыграла вничью с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы (0:0).

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