В Кремле внимательно изучили заявление вновь избранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к заключению мирного соглашения с Россией, Владимир Зеленский должен отменить декрет о запрете на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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