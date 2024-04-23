Последним холодным днем весны в Новосибирске станет 24 апреля

Вот какой прогноз дают на сегодня в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии. «24 апреля в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии