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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России». Худайбердиева выложила фото в купальнике, комментируя недопуск от ISU

«Вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России». Худайбердиева выложила фото в купальнике, комментируя недопуск от ISU

Чемпионка России в танцах на льду прокомментировала, в частности, решение Международного союза конькобежцев (ISU) оставить в силе недопуск россиян до турниров.

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