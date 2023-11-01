Как правильно поминать в День всех усопших верных, 2 ноября, традиции Алёна ЮрьеваДень поминовения усопших, отмечаемый 2 ноября, — это особый момент в жизни верующих, когда тонкая грань между миром живых и загробным стирается.
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