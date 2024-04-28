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Аргументы недели

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Макрон: ядерное оружие Франции позволит выстроить отношения с Россией

Макрон: ядерное оружие Франции позволит выстроить отношения с Россией

Глава Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне заявил, что стратегия обороны Евросоюза, ключевой частью которой является французское ядерное оружие, позволят выстроить соседские отношения с РФ.

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