Представитель Депардье не говорил артисту о долгах в России

+ A — Представитель Депардье: ситуация с долгами актера в России позорна и нелепа Арно Фрилле, официальный представитель известного французского и российского актера Жерара Депардье, высказался относительно возникшей полемики вокруг неуплаченных взносов в Союз кинематографистов России.
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