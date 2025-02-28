Представитель Депардье не говорил артисту о долгах в России

+ A — Представитель Депардье: ситуация с долгами актера в России позорна и нелепа Арно Фрилле, официальный представитель известного французского и российского актера Жерара Депардье, высказался относительно возникшей полемики вокруг неуплаченных взносов в Союз кинематографистов России.