Dungeons of Hinterberg: Обзор уютного ролевого экшена Хинтерберг — очень странное мест...

Dungeons of Hinterberg: Обзор уютного ролевого экшенаХинтерберг — очень странное место. Несколько лет назад там появились два десятка порталов, ведущих в кишащие монстрами подземелья, да и за их пределами чудовища тоже то и дело вылезают.
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