Нижегородская правда

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Школа креативных индустрий с тремя студиями откроется в Нижнем Новгороде осенью

Школа креативных индустрий с тремя студиями откроется в Нижнем Новгороде осенью

Школа креативных индустрий с тремя студиями откроется в Нижнем Новгороде осенью, сообщила министр культуры региона Наталья Суханова в своем Telegram-канале.

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