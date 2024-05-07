В Петрозаводске вынесен приговор за кражу иконы

Местный житель планировал купить спиртное на деньги, вырученные от продажи культурной ценности. В Петрозаводске 53-летнего местного жителя осудили за кражу иконы, имеющей культурную ценность, и два хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба.
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